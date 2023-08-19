Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова: є загиблі та поранені

Російські війська вранці 19 серпня вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, "Суспільне Чернігів", Повітряні сили ЗСУ, президент Володимир Зеленський.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом".

Внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі, повідомляють кореспонденти "Суспільне" з місця подій.

Президент Володимир Зеленський, який вирушив до Швеції, оприлюднив відео з місця удару.

"Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", – написав він у соцмережах про удар по центру Чернігова.

Президент пообіцяв працювати над більшою консолідацією світу проти російського терору.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської та Сумської області – а пізніше також про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА по Чернігівській області.