ЗМІ: ЄС може накласти санкції на Польщу через ембарго на українське зерно

Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM.

Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно є порушенням європейського права. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, але їх застосування передбачає тривалу процедуру.

За інформацією джерел RMF FM, у Варшаві є побоювання щодо торговельних контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться зокрема про Німеччину, але загалом проти продовження виступають до 20 країн.

Також Польща допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитись від підтримки ембарго після 15 вересня.

Неофіційно RMF FM дізналось, що, найімовірніше, проти рішення Єврокомісії не буде йти Румунія, але таке ж рішення можуть ухвалити й інші – Болгарія, Чехія, Словаччина й Угорщина.

Як відомо, Варшава заявляє, що у разі непродовження обмежень на рівні ЄС запровадить односторонню заборону, та сподівається знайти союзників у цьому питанні.

Своєю чергою Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.