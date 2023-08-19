Борель розкритикував Путіна та його вторгнення в Україну

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Росія не зможе досягти успіху у війні проти України та не має такої ваги у світі, як Китай, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель сказав в інтерв’ю іспанській газеті El Pais..

Топ-дипломат ЄС зауважив, що російський президент Владімір Путін, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, "майже в усьому помилявся" – зокрема в здатності контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

"Путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого й політичного виживання, і саме тому так важко вести переговори про мир", – зауважив він.

Водночас Боррель позитивно оцінив останні переговори щодо української "формули миру" в Саудівській Аравії, завваживши участь у них Китаю.

"Хоча Китай ніколи не скаже прямо, що він зменшує свою підтримку Росії або сприяє її явній поразці. Пекін зовсім не влаштовує нинішня ситуація. Щонайменше – згадками про ядерну зброю", – пояснив європосадовець.

Коментуючи політику Євросоюзу щодо Китаю і виклики, які вона порушує, Боррель зазначив, що неможливо порівнювати Пекін і Москву.

"Перш за все, Китай – це не Росія. Китай – реальний геополітичний актор, тоді як Росія – економічний карлик, як бензоколонка, власник якої має атомну бомбу", – пізніше зазначив Боррель, перефразувавши відомий вираз покійного американського сенатора Джона Маккейна.

У червні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив з огляду на тодішні події з заколотом групи Вагнера, що російська держава і президент Владімір Путін ослаблені, а РФ може вступати в еру політичної нестабільності.