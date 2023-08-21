Великі донори Республіканської партії шукають альтернативу Трампу – ЗМІ

Декілька провідних донорів Республіканської партії США намагаються знайти альтернативу колишньому президентові Дональду Трампу для участі у президентських виборах 2024 року, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За даними видання Axios, губернатор Вірджинії Глен Янгкін і губернатор Джорджії Браян Кемп отримали таємні пропозиції щодо попередньої участі у президентських перегонах.

Мільярдер Рональд Лаудер, який входить до донорів Республіканської партії, має намір підтримати Янгкіна, якщо губернатор візьме участь у гонці. Інший мільярдер, Томас Петерффі, з початку весни пожертвував щонайменше 2 млн доларів організації Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Інші великі донори-республіканці також останнім часом виявляють інтерес до Янгкіна.

Раніше також джерела в Республіканській партії повідомляли, що медіамагнат Руперт Мердок приватно заявив, що хоче, щоб Янгкін брав участь у президентських перегонах. Після цього губернатор Вірджинії став частим гостем на Fox News.