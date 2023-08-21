ISW: Удари по Росії погіршують моральний дух окупантів на фронті

Українські удари по тилових районах РФ погіршують моральний дух російських військ, що може загрожувати стабільності оборони окупантів на багатьох критичних ділянках фронту. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

"Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з проблемою зниження морального духу після українських ударів по тилових районах. Проблеми морального духу можуть швидко посилитися і поширитися серед російських фронтових підрозділів, якщо один підрозділ під тиском розпадеться, що може посіяти паніку і значно знизити боєздатність інших російських сил" , – відзначають аналітики.

Повідомляється, що російські "воєнкори" розкритикували Міноборони РФ за те, що не запобігло атаці безпілотника на авіабазу "Сольці" в Новгородській області 19 серпня та применшило серйозність пошкоджень літаків, які там базувалися.

"Міноборони заявило, що російські війська збили український безпілотник зі стрілецької зброї і що пожежа пошкодила один літак, але пожежники швидко загасили вогонь. Знімки, опубліковані 20 серпня, показують, що на авіабазі "Сольці" горить надзвуковий бомбардувальник дальнього радіусу дії Ту-22М3 (кодова назва НАТО Backfire-C).

Російське інсайдерське джерело стверджує, що вогонь пошкодив або повністю знищив два літаки. Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що українські сили використовували невеликий і відносно недорогий квадрокоптер для проведення атаки, та критикували Міноборони РФ за те, що не зберігало літаки в ангарах. Вони зазначали, що навіть елементарні захисні конструкції і сітки надійно захищають від квадрокоптерів" , – йдеться у звіті інституту.

В ISW вважають, що пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 саме по собі не призведе до значних наслідків з військової точки зору, але реакція російських провоєнних блогерів на атаку демонструє, як такі удари по тилу сприяють більш масштабним зусиллям України з погіршення бойового духу російських військових.