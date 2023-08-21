Програму обміну ламп розширили: як подати заяву у "Дії"
Послуга обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні тепер доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Як подати заяву
- Авторизуйтесь на порталі "Дія" з КЕПом (електронним підписом) юрособи.
- Перейдіть у розділ "Послуги".
- Виберіть "Обмін лампочок" та почніть заповнення запиту на потребу.
- Вкажіть площу в калькуляторі та виберіть необхідну кількість і тип ламп у межах ліміту.
- Перевірте та підтвердьте дані.
- Підпишіть КЕПом.
Після цього з вами зв’яжуться з "Укрпошти" за вказаним номером телефону та повідомлять, як отримати енергоощадні лампи.
Програма обміну ламп
Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.
Українці через портал "Дія" вже обміняли понад 20 млн старих ламп.