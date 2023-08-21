У Міноборони РФ заявили про знищення двох безпілотників у Підмосков'ї
Міністерство оборони Росії стверджує, що зранку 21 серпня у Підмосков'ї засоби радіоелектронної боротьби "посадили" український безпілотник, повідомляє Українська правда.
У російському міністерстві заявили, що БПЛА був літаковим типом.
Повідомляється, що безпілотник нібито впав у районі населеного пункту Покровське Рузького району Московської області, при цьому обійшлося без постраждалих.
Згодом у російському міноборони заявили, що о 8:16 збило в Московській області другий нібито український безпілотник.
"Силами ППО український безпілотний літальний апарат було своєчасно виявлено і знищено над територією Істринського району Московської області", – йдеться в повідомленні.
Російська пропагандистска Маргарита Симоньян повідомила, що безпілотник збили поблизу її будинку та опублікувала фото у своєму Telegram.
Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про двох постраждалих: чоловіка госпіталізували, жінка від шпиталізації відмовилася.