У Міноборони РФ заявили про знищення двох безпілотників у Підмосков'ї

Міністерство оборони Росії стверджує, що зранку 21 серпня у Підмосков'ї засоби радіоелектронної боротьби "посадили" український безпілотник, повідомляє Українська правда.

У російському міністерстві заявили, що БПЛА був літаковим типом.

Повідомляється, що безпілотник нібито впав у районі населеного пункту Покровське Рузького району Московської області, при цьому обійшлося без постраждалих.

Згодом у російському міноборони заявили, що о 8:16 збило в Московській області другий нібито український безпілотник.

"Силами ППО український безпілотний літальний апарат було своєчасно виявлено і знищено над територією Істринського району Московської області" , – йдеться в повідомленні.

Російська пропагандистска Маргарита Симоньян повідомила, що безпілотник збили поблизу її будинку та опублікувала фото у своєму Telegram.

Фото з телеграму Симоньян

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про двох постраждалих: чоловіка госпіталізували, жінка від шпиталізації відмовилася.