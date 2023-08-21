Зеленський сьогодні відвідає Грецію та візьме участь у саміті – ЗМІ

У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідає саміт щодо Балкан у грецьких Афінах. Про це йдеться в повідомленні серського телеканалу N1, повідомляє Європейська правда.

Повідомляється, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Також на ній очікують лідерів країн Західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.