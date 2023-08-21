ЗСУ за добу знищили понад 450 окупантів та 12 танків – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 450 окупантів та 12 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 460 окупантів, а також знищили 12 танків, 19 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку ворога.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків – 4 358 (+12),
  • бойових броньованих машин – 8 449 (+14),
  • артилерійських систем – 5 264 (+19),
  • РСЗВ – 719 (+2),
  • засобів ППО – 489 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 309 (+5),
  • крилатих ракет – 1 406 (+0),
  • кораблів / катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 692 (+120)
  • спеціальної техніки – 794 (+4).

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