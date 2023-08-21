ЗСУ за добу знищили понад 450 окупантів та 12 танків – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 460 окупантів, а також знищили 12 танків, 19 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку ворога.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано,
- танків – 4 358 (+12),
- бойових броньованих машин – 8 449 (+14),
- артилерійських систем – 5 264 (+19),
- РСЗВ – 719 (+2),
- засобів ППО – 489 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 309 (+5),
- крилатих ракет – 1 406 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 692 (+120)
- спеціальної техніки – 794 (+4).