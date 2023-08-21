FT: Україна близька до угоди зі страхування зерновозів у Чорному морі

Україна завершує роботу над міжнародною схемою страхування суден із зерном, що прямують до портів Чорного моря та з них. Про це пише Financial Times із посиланням на заступника міністра економіки країни Олександра Грибаня, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Грибаня, угода "наразі опрацьовується та активно обговорюється" між відповідними міністерствами, а також українськими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd's of London. Схема може бути запущена вже у вересні, і, за словами заступника міністра, в ній може бути залучено від п'яти до 30 суден, які проходитимуть через "небезпечні місця" українських вод.

"Це залежить від того, як розвиватиметься структура і яким буде рівень розподілу ризиків між державою та приватними страховими компаніями" , - сказав Грибань.

Ризики будуть поділені між приватними страховиками та державою

Деталі схеми ще не доопрацьовані, але, за словами джерел FT, які беруть участь в обговореннях, ризики можуть бути поділені між страховиками та українським державним банком. Грибань уточнив, що з боку держави частину ризику, найімовірніше, буде підтримано через державний дорожній фонд країни, створений для ремонту українських доріг.

Київ на безоплатній основі консультує міжнародна група Marsh McLennan, до якої входять консалтингова компанія Oliver Wyman та найбільший у світі страховий брокер Marsh.

"Державно-приватне партнерство зі страховиками, які працюють у тандемі з українським урядом, додасть більше впевненості судновласникам, щоб повернутися до доставляння українського зерна по всьому світу" , - сказав FT керівник відділу морських перевезень, вантажів та логістики у Marsh Маркус Бейкер.

Минулого тижня з Одеси українським тимчасовим коридором вийшов контейнеровоз Joseph Schulte, який став першим судном, що залишило порт України після того, як минулого місяця Росія пригрозила атакувати цивільні судна в Чорному морі. Німецько-китайське вантажне судно здійснило комерційний рейс під прикриттям українських берегових систем оборони, пише FT. За словами української сторони, їхні ракети можуть захистити коридор за 100 морських миль від узбережжя.

У липні Росія оголосила про закінчення "зернової угоди" щодо вивезення української сільгосппродукції. У міністерстві оборони РФ заявили, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів військового призначення.