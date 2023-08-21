Попри нейтралітет Ірландія навчатиме українських військових

Близько 30 військовослужбовців Збройних сил Ірландії проводитимуть збройну підготовку українських військових у складі великої європейської групи інструкторів у рамках місії Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Про це заявили в міністерстві оборони країни, повідомляє Європейська правда.

Спершу передбачалося, що тренування включатиме "розмінування, бойову медицину та іншу нелетальну підтримку", але тепер відомство заявило, що війська також будуть залучені до тренувань з вогневої підготовки.

У своїй заяві уряд країни уточнив, що, відповідно до Програми діяльності уряду, він не постачає ЗСУ жодного озброєння.

"Політика військового нейтралітету Ірландії характеризується нашою неучастю у військових союзах, угодах про спільну або взаємну оборону" , – йдеться в заяві.

"Надання солдатам базової військової підготовки, в тому числі лідерства та стройової підготовки, не впливає на цю політику військового нейтралітету" , – підкреслив уряд країни.

За словами депутата Палати представників Колма Брофі, Ірландія забезпечує Київ "дуже базовою військовою підготовкою, щоб перевести солдатів з цивільного життя до життя в українській армії".

Він наголосив, що це здійснюється "в рамках визнання військового нейтралітету" Ірландії, а також "визнання політичної підтримки України" Дубліном.