Попри нейтралітет Ірландія навчатиме українських військових
Близько 30 військовослужбовців Збройних сил Ірландії проводитимуть збройну підготовку українських військових у складі великої європейської групи інструкторів у рамках місії Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Про це заявили в міністерстві оборони країни, повідомляє Європейська правда.
Спершу передбачалося, що тренування включатиме "розмінування, бойову медицину та іншу нелетальну підтримку", але тепер відомство заявило, що війська також будуть залучені до тренувань з вогневої підготовки.
У своїй заяві уряд країни уточнив, що, відповідно до Програми діяльності уряду, він не постачає ЗСУ жодного озброєння.
"Політика військового нейтралітету Ірландії характеризується нашою неучастю у військових союзах, угодах про спільну або взаємну оборону", – йдеться в заяві.
"Надання солдатам базової військової підготовки, в тому числі лідерства та стройової підготовки, не впливає на цю політику військового нейтралітету", – підкреслив уряд країни.
За словами депутата Палати представників Колма Брофі, Ірландія забезпечує Київ "дуже базовою військовою підготовкою, щоб перевести солдатів з цивільного життя до життя в українській армії".
Він наголосив, що це здійснюється "в рамках визнання військового нейтралітету" Ірландії, а також "визнання політичної підтримки України" Дубліном.