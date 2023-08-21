Британська розвідка: РФ створює ще одну армію на півдні України

Британська розвідка вважає дуже ймовірною появу в Росії нового військового з'єднання, оскільки РФ намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Росія розширює свої військові структури в умовах воєнного часу. Дуже ймовірною є поява одного нового з'єднання – 18-ї загальновійськової армії" , – йдеться в огляді.

За даними британських розвідників, це з'єднання, ймовірно, буде об'єднанням і посиленням інших підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму.

18 загальновійськова армія, вважають у Міноборони Британії, складатиметься здебільшого з мобілізованих військовослужбовців і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.