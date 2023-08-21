Британська розвідка: РФ створює ще одну армію на півдні України
Британська розвідка вважає дуже ймовірною появу в Росії нового військового з'єднання, оскільки РФ намагається вивільнити більш досвідчені підрозділи для бойових дій на ключових напрямках, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Росія розширює свої військові структури в умовах воєнного часу. Дуже ймовірною є поява одного нового з'єднання – 18-ї загальновійськової армії", – йдеться в огляді.
За даними британських розвідників, це з'єднання, ймовірно, буде об'єднанням і посиленням інших підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай становить російський гарнізон в окупованому Криму.
18 загальновійськова армія, вважають у Міноборони Британії, складатиметься здебільшого з мобілізованих військовослужбовців і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.
"Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Існує реальна можливість, що саме це призвело до нещодавньої передислокації повітряно-десантних військ з Херсона до Оріхівського району, де точаться запеклі бої", – йдеться в огляді.