Meta може запустити вебверсію Threads цього тижня – WSJ

Материнська компанія Facebook та Instagram - Meta Platforms - планує запустити вебверсію додатка для мікроблогів Threads на початку цього тижня.﻿ Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Економічна правда.

Версія для ПК є одним з найбільших побажань користувачів. Коли Meta запустила базову версію на початку липня, здавалося, що перша текстова програма для соціальних медіа стала хітом, але останніми тижнями її використання різко скоротилося.

Користувачі могли переглядати конкретні публікації Threads в інтернеті, але їхній доступ обмежений, оскільки програма в основному призначена для мобільних телефонів.

Голова Instagram Адам Моссері повідомив у п’ятницю у своєму профілі Instagram, що веб-версія Threads буде запущена незабаром і вже тестується в Meta.

Джерела видання, знайомі з планами Meta, сказали, що вона буде запущена на початку цього тижня, хоча плани запуску ще не остаточні та можуть змінитися.

Кілька експертів із соціальних мереж заявили, що вебверсія Threads була б корисною для Meta з точки зору просування сервісу в Інтернеті.

"Вебверсія Threads стала б значною перевагою для Meta в її поточному суперництві з X. Це дало б компанії ширший охоплення, більше функцій і кращі можливості збору даних" , — сказав технічний спеціаліст Кремнієвої долини Сем Саліба, який раніше очолював маркетинг глобального бренду в Instagram і досі підтримує зв’язки з людьми в Meta.

Окрім вебверсії Threads, виконавчий директор Meta Марк Цукерберг раніше заявляв, що компанія планує запустити покращену функцію пошуку для програми мікроблогів "протягом наступних кількох тижнів". Наразі користувачі Threads можуть шукати профілі інших, але не можуть шукати публікації за ключовими словами.

Моссері повторив цю тезу в п’ятницю, сказавши, що Instagram не працює над створенням функції хештегів для Threads, оскільки вони зосереджені на пошуку.