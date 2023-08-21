НАЗК запустить портал, де можна буде повідомити про корупцію

На початку вересня в Україні планують запустити портал, на якому мешканці зможуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.﻿ Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"У вересні, сподіваємось, у перших числах, Національне агентство (з питань запобігання корупції - ред.) запустить портал викривачів" , - сказав він.

Новіков пояснив, що йдеться про спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які потраплятимуть або її керівникам, або уповноваженим із запобігання корупції, а також правоохоронним органам, як НАБУ, ДБР, НАЗК та Нацполіції.

Він зазначив, що портал врахує рекомендації ЄС і досвід інших держав із побудови взаємодії з викривачами.

"Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції" , - сказав він.

Новіков зауважив, що анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмета корупційного правопорушення після рішення суду. При цьому розмір винагороди не може бути понад 14 млн гривень.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні набрав чинності закон, який гарантує право викривачів корупції на винагороду.

При цьому документ звільняє викривачів корупції від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції, якщо вони виявилися помилковими.