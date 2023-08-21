На Лиманському та Куп'янському напрямках РФ "зализує рани" та перегруповується – Міноборони

На Лиманському та Куп'янському напрямках російські окупанти "зализують рани", проводять перегрупування. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

"На Куп'янському напрямку складна ситуація. Ви знаєте, що в тому числі ворог обстрілює і Куп'янськ. Бої продовжуються. Наші оборонці чинять дуже потужний опір ворогу" , – сказала Маляр.

Як зазначила заступниця міністра оборони, протягом цього тижня, якщо дивитися за цифрами, то на Лиманському та Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилась кількість обстрілів та боїв.

Вона пояснила, що насправді окупанти не залишають планів рухатись там уперед – зараз там відбувається перегрупування, ворог додатково підтягує сили.

"Останні два тижні, ви знаєте, там була активізація. І настільки потужно Збройні Сили зупиняли ворога, що зараз він просто зализує рани. І тому активність дещо спала. Але це не означає, що ворог не продовжить цієї активності" , – сказала Маляр.

Вона уточнила, що на Куп'янському напрямку українські війська відбили атаки росіян у районі Першотравневого та Синьківки, східніше Петропавлівки Харківської області – ворог там не просувається.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку основні бої тривають у районі Серебрянського лісництва.

"Ворог намагається вибити нас з позицій Кремінної – Білогорівки, які були раніше зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але бої там теж дуже запеклі" , – розповіла заступниця міністра оборони.