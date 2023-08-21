У Туреччині можуть відбутися переговори для відновлення "зернової угоди" – ЗМІ

Туреччина працює над відродженням механізму "зернової угоди", яку зірвала Росія. Про це пише турецьке видання Daily Sabah, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, технічні переговори між Москвою і Києвом щодо активації "зернового коридору" можуть відбутися в Стамбулі.

За даними журналістів, Анкара разом з ООН працює над проектними пропозиціями щодо введення "зернового коридору" в експлуатацію для того, щоб не спровокувати глобальні проблеми, особливо міграційні переміщення та нестабільність, які можуть виникнути у слаборозвинених країнах.

Туреччина не вважає, йдеться в матеріалі, що інші альтернативи, окрім Чорноморської зернової ініціативи, будуть достатніми з точки зору спроможності запобігти загрозі голоду в менш розвинених країнах.

Зазначають, що на столі переговорів також будуть пропозиції щодо більш справедливого розподілу зерна, що проходить через "зерновий коридор", і надання пріоритету біднішим країнам. При цьому Анкара прагне вирішити ці питання і продовжити угоду на довший термін.