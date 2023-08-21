Bloomberg: Падіння "Луни-25" підірве космічне партнерство Китаю з РФ

Падіння російського космічного корабля "Луна-25" на Місяць - це не просто невдача у прагненні Володимира Путіна подолати санкції, пов'язані з війною. Крах може викликати сумніви у глави Китаю Сі Цзіньпіна - партнера Путіна з будівництва передбачуваної бази на Місяці, покликаної кинути виклик США та їхнім космічним союзникам.﻿ Про це пише Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Російський космічний корабель прагнув першим приземлитися поблизу Південного полюса Місяця, передбачуваного розташування спільної бази, про яку космічні агентства Китаю та Росії оголосили в 2021 році і домовилися побудувати разом.

У Яньхуа, головний конструктор великого китайського проєкту з дослідження далекого космосу, очолив делегацію на космодром Східний на Далекому Сході Росії, щоб бути присутнім на запуску і обговорити поглиблення співпраці між космічними програмами двох країн.

Тепер, коли місія закінчилася невдачею, повідомлення китайських ЗМІ про аварію були дуже рідкісними, а офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" опублікувало в неділю лише коротке повідомлення з п'яти пропозицій.

"Луна-25" став першим російським космічним кораблем, який спробував здійснити посадку на Місяць після розпаду Радянського Союзу.

Космічний занепад РФ

Російська космічна програма перебуває у стагнації через корупцію, безгосподарність та санкції, сказав Брюс МакКлінток, керівник Ініціативи космічних підприємств RAND та старший науковий співробітник корпорації RAND.

"Для Росії це дуже погано. Це був їхній довгоочікуваний, майже останній шанс відновити довіру, коли справа доходить до дослідження космосу" , - сказав він.

Після вторгнення в Україну у лютому минулого року китайські ЗМІ применшують роль Росії у місячній базі.

На відміну від Росії, Китай досяг успіху у власній спробі випередити інших на Місяці, коли він став першою країною, яка посадила космічний корабель на зворотному боці астрономічного тіла в 2019 році. Через чотири роки місяцехід цієї місії Юйту-2 залишається активним.

Не привселюдно Китай уже визнає, що Росія має обмежену цінність як космічний партнер, сказав Павло Лузін, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду та дослідник космічної політики.

"Китай не зацікавлений у співпраці з Росією, тому що Росія нічого не може дати Китаю" , - сказав він.

За словами Лузіна, хоча росіяни мали намір синхронізувати свої місячні місії з китайськими для більш ефективного використання ресурсів, оскільки дві країни працювали над створенням своєї спільної бази на південному полюсі Місяця, це не варіант.

"Можливість синхронізації була, але зараз це просто неможливо" , - сказав Лузін.

Катастрофа в Росії дає можливість найбільшому азійському супернику Китаю, Індії, яка тепер має шанс першою приземлитися на південному полюсі Місяця. Індійський Chandrayaan-3, запущений минулого місяця, має зробити спробу приземлення вже в середу.