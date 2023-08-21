В Україні різко зросла кількість боржників – "Опендатабот"
Протягом останніх трьох місяців кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників зросла більше, ніж на пів мільйона - це майже стільки ж, як від початку повномасштабної війни до травня 2023 року. Про це свідчать дані платформи відкритих даних Опендатабот, повідомляє Економічна правда.
Так, протягом останніх трьох місяців кількість боргів українців в Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Йдеться про більш ніж півмільйона нових боргів.
Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 кількість записів в Реєстрі збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.
У топі 2023 року — стягнення на користь держави, штрафи за порушення ПДР та борги по кредитах.
Найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії "Стягнення на користь держави" — +17%. Кількість таких боргів в реєстрі найбільша, їх частка складає 22,5%.
Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників — це порушення ПДР. Наразі 19,7% боргів у Реєстрі стосуються саме цієї категорії.
Трійку причин замикає стягнення коштів по кредитних заборгованостях — 17,5% від загальної кількості боргів українців. Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення кількості боргів — +107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов'язано зі скасування мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч грн.
Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання — стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав +10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі — зі 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.