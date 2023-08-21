У ЗСУ розповіли, які труднощі можуть виникнути з F-16 в Україні

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, з якими викликами може зіткнутися Україна після передавання винищувачів F-16. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, F-16 вже сідали в Україні на аеродромі у Миргороді під час чемпіонату Європи з футболу у 2012 році та "почувалися добре".

"Чекаємо зараз на реалізацію рішення, відразу, звичайно, ми війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Найбільше нам потрібна перевага в повітрі. Це ключ до успіху на землі, ми повинні це розуміти" , — сказав Ігнат.

Він зазначив, що українські злітно-посадкові смуги збудовані з бетонних плит зі швами, які необхідно "загладжувати".

"Наші інженерні служби працюють над цим. Ще F-16 має проблему з низьким повітрозбірником, може засмоктувати сторонні предмети, це небезпечно, потрібно стежити, тримати смуги в чистоті" , — заявив спікер ПС.

Також Ігнат наголосив, що готувати потрібно не лише смуги, а й логістику з інфраструктурою, щоб росіяни не могли знищити літаки на аеродромах.