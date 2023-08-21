Audi обмежила доступ до свого програмного забезпечення в РФ – "Комерсант"

Німецька автомобільна компанія Audi обмежила доступ до свого фірмового програмного забезпечення для російських дилерів, пише російський Комерсант. Раніше до такого заходу вдавалися Mercedes-Benz та BMW, повідомляє ЛігаБізнес.

В одному із дилерських центрів Audi на умовах анонімності розповіли, що доступ до ПЗ обмежений вже два місяці.

Це призвело до проблем із програмуванням дублікатів ключів, а також зі встановленням деталей, де потрібне програмування. Йдеться про блоки управління, коробки передач, парктроніки та ін.

Раніше німецькі автоконцерни Mercedes-Benz та BMW припинили забезпечувати російських дилерів доступом до програмного забезпечення, яке використовувалося для здійснення технічного обслуговування автомобілів.