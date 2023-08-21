У Підмосков’ї велика пожежа, до гасіння залучили гелікоптери – росЗМІ
У російському Богородському окрузі Підмосков'я запалав склад із лакофарбовими виробами, пожежа поширилась на 3 тисячі квадратних метрів, повідомляє Українська правда.
Російське пропагандистське видання "РИА Новости" повідомляє, що боротьбу з вогнем ускладнюють високе пожежне навантаження складу і складне планування будівлі. До гасіння загоряння залучено понад 80 осіб і 25 одиниць техніки.
До гасіння пожежі вже залучили вертоліт Ка-32 МНС Росії і ще один Ка-32 Московського авіаційного центру.