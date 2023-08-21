У Курській області Росії побудували імітаційні лінії оборони замість укріплень. На облаштування фейкових оборонних споруд витратили 10 мільярдів рублів.

Про це заявили﻿ в Центрі національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що губернатор області Роман Старовойт раніше заявляв, що "роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони завершено", а третя лінія оборони буде готова до 5 листопада.

"Крім того, що ми бачимо дуже "посилені лінії оборони", ніхто не бачить ні одного військовослужбовця" , – зазначають у Спротиві.

За інформацією ЦНС, майже вся лінія державного кордону порожня. Інколи прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України, а також спецпідрозділи ГРУ та ССО для проведення терактів на території Сумської області.

Фото укріплень надіслало підпілля в Курській області.