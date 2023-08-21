Зеленський у парламенті Данії: Люди не помиляються, коли зневажають РФ

Президент Володимир Зеленський звернувся до членів парламенту Данії Фолькетингу, подякувавши за надану допомогу і запевнивши у тому, що Україна завдяки підтримці вистоїть у боротьбі проти РФ, повідомляє Європейська правда.

Виступ Зеленського кілька разів переривали оплески членів парламенту і гостей.

"Зараз російське зло б’є болем і смертями по українських містах і селах і відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу і далі у світ. Я впевнений, що ви чуєте це з Москви. Всі сусіди України під загрозою, якщо Україна не вистоїть" , – сказав президент.

За його словами, в такому разі міжнародне право вже не вдасться реанімувати і кожна з демократій світу може стати мішенню. Однак, наголосив Зеленський, Україна вистоїть.

"Коли Путін віддав наказ про своє вторгнення він вірив лише у довжину колон своєї бронетехніки, у силу вибухів російських ракет, що жорстокість здатна переписати історію континенту. Він вірив у насильство і саме тому він слабший" , – наголосив він.

Зеленський перелічив види озброєнь, які Данія надала Україні. Зазначивши, що Україна проходить шляхом від Javelin до Patriot і F-16.

"Повномасштабне російське зло зараз відходить під ударами тих, кого Росія завжди лише зневажала і зневажаючи помилялась. Але люди зараз не помиляються, коли зневажають її, таку Росію, яка поширює зло, яка хоче насильством підмінити закон" , – заявив він.

Зеленський також висловив подяку Данії за допомогу в процесі відбудови України вже зараз.

В рамках візиту до Данії запланована також зустріч подружжя Зеленських з королевою Маргрете, а також з кронпринцем та його дружиною.

Після полудня також очікується виступ Зеленського на сходах Фолькетингу перед представниками громадськості.