У порт Маріуполя зайшов військовий корабель РФ вперше з початку окупації

У морський порт тимчасово окупованого Маріуполя вперше з початку повномасштабної війни Росії в Україні зайшов та пришвартувався російський військовий корабель. Про це заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, повідомляє Укрінформ.

"Маріупольський порт став військовою базою. Вчора в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель. За годину до його швартування на території порту здійснили посадку чотири бойові гвинтокрили різного класу та до вечора перебували на території порту" , - написав Андрющенко.

Він зазначив, що поки не можна сказати, це системне чи одноразове швартування.