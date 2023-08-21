У Криму зникла електрика: відключилася високовольтна лінія

У Сімферопольському районі аварійно відключилася високовольтна лінія між селами Добре та Перевальне. Мешканці залишилися без світла, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Радник так званого "голови Криму" Олег Крючков зазначив, що попередній термін ліквідації аварії - дві години.

При цьому про кількість відключених абонентів та населених пунктів не повідомляється.

Додамо, що місцеві Telegram-канали повідомляють, що світло також зникло в Алушті. Там стоять тролейбуси, не працюють світлофори, у магазинах нічого не продають та не приймають оплату, також немає інтернету.