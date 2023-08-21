ГУР: РФ восени може запустити хвилю публічної мобілізації

Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремль думають над тим, як підвищити готовність населення "іти на забій".﻿ Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

"Нова публічна хвиля мобілізації могла б бути запущена вже давно. Чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялися. І після так званої "часткової мобілізації" цей "м'ясний фонд" поповнюється у рашистській армії" , - сказав він.

При цьому Юсов допускає, що може бути й нова публічна хвиля.

За його словами, єдине, що стримує Кремль, то це настрої російського населення.

"Якими б вони не були зазомбованими, але мешканці Кремля побоюються наступних реакцій. Тож вони думають над тим, як підвищити "мобілізаційний запал" і готовність населення іти на забій задля втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика та диктатора" , - додав він.

Так, поки нової хвилі публічної мобілізації в РФ не було, але Юсов вважає це імовірним сценарієм на осінь.

Раніше Bloomberg повідомляло, що низка представників ФСБ пропонують оголосити воєнний стан у Росії, провести повномасштабну мобілізацію та почати воювати в Україні агресивніше. Вони також виступають за звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

При цьому видання зазначає, що наразі немає жодних ознак, що Кремль збирається зняти Шойгу та Герасимова з їхніх постів. Натомість політичне керівництво розправляється з їхніми агресивними критиками.