У Нідерландах розкритикували прем’єра за плани постачання F-16 Україні

Нідерландські крайні ліві та праві партії розкритикували прем'єр-міністра Марка Рютте за те, що він в обхід парламенту оголосив у неділю про наміри надати Україні винищувачі F-16, повідомляє Європейська правда.

Заява Рютте пролунала під час несподіваного візиту президента України Володимира Зеленського до Нідерландів, під час якого лідери двох країн зустрілися на авіабазі в Ейндховені. У липні Рютте наголошував, що відставка нідерландського кабінету міністрів не вплине на підтримку України, а отже, і на участь Нідерландів у коаліції з постачання винищувачів F-16.

Однак, на думку деяких депутатів, таке важливе рішення потребує парламентських консультацій.

"Постачання F-16 в Україну – це далекосяжне рішення, яке має бути спочатку обговорено з Палатою представників. Особливо, коли уряд йде у відставку", – написав у Twitter депутат-соціаліст Яспер ван Дейк (SP/Європейські ліві).

Ван Дейк додав низку парламентських запитань, які він має до Рютте, зокрема, чи можуть F-16 використовуватися на території Росії і як це рішення має запобігти подальшій ескалації конфлікту.

Тим часом ультраправий "Форум за демократію" (FvD/ID) висловив стурбованість через потенційне бомбардування російських об'єктів Україною.

"Божевілля. Голландські F-16 в Україну, щоб бомбити російські цілі. Навіть зараз, коли Рютте йде у відставку, він втягує Нідерланди у війну. І він може, тому що всі партії в Палаті представників підтримують його в розпалюванні війни", – написала партія в Twitter.

Лідер FvD Тьєррі Боде неодноразово виступав із заявами на підтримку президента Росії Владіміра Путіна та російської агресії в Україні. У 2020 році Служба загальної розвідки та безпеки (AIVD) допитувала його про можливе проникнення в його партію російських чиновників та шпигунів.

Нідерланди заявили про готовність надати Україні винищувачі F-16 ще в травні, коли оголосили про створення спільної коаліції з Великою Британією, до якої згодом приєдналася низка інших країн.