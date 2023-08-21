Маляр: Сили оборони мають успіх в районі Роботиного

Маляр: Сили оборони мають успіх в районі Роботиного
Фото: Facebook

Військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там наразі триває планова бойова робота.﻿﻿ Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Українська правда.

"Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно. В Роботиному зараз триває планова бойова робота", – повідомила вона.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції захисників та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Новини

Популярні теми форуму

analytics
Close button