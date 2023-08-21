У РФ хочуть перевести всі таксі на вітчизняні авто, водії проти

Російський уряд готується перевести всі таксі на вітчизняні автомобілі − комісія з транспорту Державної ради РФ вже підтримала відповідні поправки до законодавства, повідомляє Українська правда.

Російські чиновники вважають, що таке рішення сприятиме "формуванню загальнофедерального технологічного суверенітету і стійкості вітчизняної транспортної мережі до санкційного тиску".

Повідомляється, що рівням локалізації, яких вимагає влада, відповідають АвтоВАЗ, УАЗ і тульське підприємство китайської марки Haval.

Передбачається, що зміни набудуть чинності з 1 січня 2024 року.

Компанії таксі в Росії виступають проти нових правил.

Наприкінці липня асоціація "Національна рада таксі" надіслала російському прем'єру Михайлу Мішустіну лист із проханням не примушувати бізнес купувати тільки вітчизняні автомобілі.

В асоціації попередили, що це призведе до зростання цін на перевезення і зниження транспортної доступності в країні.