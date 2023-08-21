Прем'єр Швеції про винищувачі Gripen: Потрібні для власної оборони

Швеції потрібні винищувачі Gripen для власної оборони, адже заявка країни на вступ до НАТО ще не завершена.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але наразі нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає" , - сказав Крістерссон.

Однак він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Також пілоти матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Попри те, що він формально належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.