Китай заперечує постачання до РФ компонентів для виробництва зброї

Міністерство закордонних справ Китаю заперечує постачання Росії китайських компонентів і комплектуючих для виробництва зброї. Про це заявив речник відомства Ван Веньбін, коментуючи повідомлення ЗМІ про допомогу його країни Росії, повідомляє Укрінформ.

"Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення" , - сказав Ван.

Він додав, що підходи і практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення "злими намірами окремих ЗМІ" та виступає проти безпідставних закидів.

"Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості" , - заявив Ван.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення, в першу чергу дрони та напівпровідникову продукцію, що може використовуватись як для побутових потреб, так і у військових цілях. Пекін відкидає такі звинувачення.

Китай офіційно не підтримує антиросійських санкцій, хоча дотримується ряду обмежень, що загрожують накладенням вторинних санкцій, зокрема, на його банківські установи.

Така позиція центрального уряду стримує великі державні корпорації від співпраці з росіянами, проте не перешкоджає приватним підприємствам активно торгувати з країною-агресором, зокрема виробникам безпілотників. Приватний китайський бізнес намагається отримати максимальну вигоду від торгівлі з Росією і швидко захоплює всі сегменти російського ринку, з яких вийшли західні компанії.

На практиці це призводить до того, що проголошений Кремлем курс на імпортозаміщення перетворюється лише на зміну вектора залежності із західного, від Європи, на східний, від Китаю.

Водночас розвідувальні служби України, Сполучених Штатів та європейських держав неодноразово повідомляли, що фіксують кооперацію приватних китайських компаній із росіянами, проте випадків військової допомоги Росії з боку Китаю не виявляли.