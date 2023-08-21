В Україні відкриють доступ до кошторисів усіх проєктів з відновлення

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відкриє кошториси усіх проєктів - вони будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.﻿ Про це заявив очільник Агентства Мустафа Найєм, повідомляє Економічна правда.

За його словами, відтепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником. Це, своєю чергою, підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи.

"Для нас важливо не просто швидко і якісно проводити роботи на обʼєктах. Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб. Це важливо як для Агентства відновлення, так і для громадськості та міжнародних партнерів" , - додав Найєм.

Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.

На порталі ЄДЕСББ став доступний оновлений функціонал публікації кошторисів об'єктів, які будуються за публічні кошти. Серед них - і кошториси проєктів Агентства відновлення.

Ознайомитися з інформацією про кошториси можна на сайті ЄДЕСББ у розділі "Кошторисна документація".

Глава Держагентства зауважив, що раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення воєнного стану доступ до інформації обмежили.

Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розпочалося три роки тому.