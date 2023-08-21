У Франції через спеку відключили ядерний реактор

Французька енергетична компанія EDF заявила, що в понеділок відключила свій ядерний реактор Golfech 2 потужністю 1,3 гігават, розташований поблизу південного міста Тулуза, з екологічних міркувань, оскільки країна переживає період надмірно спекотної погоди, повідомляє Економічна правда.

Окремо міністр охорони здоров'я Франції Орельєн Руссо заявив в понеділок, що існує ризик того, що в деяких департаментах на півдні Франції може бути оголошено "червоний рівень небезпеки" через екстремальну спеку, яка очікується з вівторка і далі.

У понеділок Метеослужба Франції оголосила помаранчевий рівень небезпеки для половини території країни, заявивши, що в більшості постраждалих департаментів температура сягатиме від 35 до 38 градусів за Цельсієм, тоді як на південному заході і в долині Рони очікуються піки в 40 градусів за Цельсієм і вище.