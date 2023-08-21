У ЗСУ розповіли, скільки винищувачів потрібно Україні для переваги в небі

128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки, така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ. Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє Радіо Свобода.

Він сказав про це, коментуючи новини про наміри передати Україні винищувачі F-16, що підтвердили уряди країн Данії та Нідерландів.

За словами Ігната, якщо Україні передадуть 42 винищувачі, це – приблизно чотири авіаційні бригади.

"До цієї цифри (128 – ред.) ми і спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавати ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема" , – каже Ігнат.

На навчання на винищувачах F-16 українські пілоти поїхали до двох європейських країн. Як раніше повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, у Велику Британію поїхали молоді пілоти, які випустилися з авіаційного університету в 2023 році, а у Швецію більш досвідчені – випускники 2016 року, які вже мають достатній бойовий досвід.

Юрій Ігнат пояснює, що їхні програми навчання відрізнятимуться. Цьогорічні випускники проходитимуть переважно базову підготовку із поглибленим вивченням англійської.

"Базова підготовка: легкомоторний літак західного виробництва, після нього вже реактивний літак і самостійні польоти вже на F-16. До двох років така програма передбачає, але наші люди можуть дивувати і закінчувати навчання швидше" , – каже Ігнат.

У серпні США надали дозвіл на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Провідну роль навчанні грають Данія та Нідерланди.

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