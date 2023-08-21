"Нова пошта" відкриє відділення у Словаччині

"Нова пошта" анонсувала початок роботи у Словаччині. Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі, повідомляє Новое время.

Відкриття відділення заплановане на жовтень. У ньому можна буде відправляти та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг.

Нове відділення працюватиме з понеділка по суботу. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.

Раніше повідомлялося, що Нова пошта почне працювати в Латвії та Естонії. Наразі Nova Post вже працює на ринку Польщі, Литви, Молдови, Німеччини, Чехії та Румунії.