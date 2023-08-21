Ракети Taurus для України: в німецькому уряді ще не визначилися

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме він Україні далекобійні крилаті ракети типу Taurus, про що попросив Київ, повідомляє Європейська правда.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт, відповідаючи на запитання, чи посилить постачання Нідерландами та Данією винищувачів F-16 Україні тиск на німецький уряд у питанні Taurus, заявив, що такого тиску не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати рішення про постачання Taurus до або під час засідання уряду наступного тижня, Гебештрайт додав, що наразі він не має розкладу, за яким можна було б про це повідомляти.

"Важливо, що наразі немає ніякого нового статусу (постачання ракет Taurus)" , – сказав він.

Також важливо, "щоб Україна отримувала максимальну підтримку", сказав Гебештрайт, підкресливши, що Німеччина надає найсильнішу військову підтримку Україні після Сполучених Штатів.