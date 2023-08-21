Bloomberg: Біткоїн пережив дуже поганий тиждень і продовжує дешевшати

Bitcoin продовжує дешевшати, збільшуючи втрати, понесені протягом минулого тижня - найгіршого з листопада минулого року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Найбільший цифровий актив подешевшав майже на 1% до $26 000 станом на ранок, 21 серпня, торгуючись на рівні двомісячних мінімумів, після того, як протягом попередніх семи днів втратив понад 10%" , - повідомляє агентство.

Також, тенденцію до здешевлення демонструють такі криптовалюти, як Ether та XRP.

"Перспектива підвищення вартості довгострокових запозичень знижує попит на більш ризиковані інвестиції на світових ринках" , - пояснює тенденцію Bloomberg.

Зазначається, що довгострокова прибутковість казначейських облігацій США перебуває на багаторічних максимумах. Це є частиною стратегії глобального розпродажу облігацій на тлі тривалого періоду обмежувальної монетарної політики, спрямованої на стримування інфляції.

"Таке тло передвіщає обмежену ліквідність, що створить проблеми для більш ризикованих активів, таких як акції та криптовалюти" , - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозами аналітиків, Bitcoin продовжить своє падіння до рівня близько $25 000.

Водночас існують оцінки, що Bitcoin може опинитися на порозі більш глибокого падіння, якщо він опуститься нижче $25 700.

Нагадуємо:

У ніч на п'ятницю, 18 серпня, основні криптовалюти вночі раптово упали на 10% - ціна Bitcoin тимчасово навіть опускалася нижче $26 000.

Падіння Bitcoin минулого тижня було найбільшим з моменту краху криптовалютної біржі FTX в останньому кварталі 2022 року.

Минулого тижня однією з причин раптового обвалу крипторинку називали публікацію у Wall Street Journal про те, що SpaceX Ілона Маска скоротила свої запаси Bitcoin на $373 млн, які компанія придбала у 2021-2022 роках.

Але попри падіння вартість Bitcoin все ще залишається набагато вищою, ніж на початку року, коли він коштував $16 500.