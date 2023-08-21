Ердоган хоче особисто зустрітися з Путіним у вересні

Ердоган хоче особисто зустрітися з Путіним у вересні
Фото: facebook.com/RTErdogan

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розраховує на особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Ердоган також повідомив, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може відвідати Москву раніше цього терміну, щоб обговорити "зернову угоду", в організації якої Туреччина брала активну участь минулого року.

"Обговорення цього питання віч-на-віч має велике значення, і досягнення результатів у такий спосіб буде набагато точнішим", - сказав він.

14 серпня турецьке видання Milliyet повідомляло﻿, що візит Путіна до Туреччини має відбутися "найближчими днями".

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