Ердоган хоче особисто зустрітися з Путіним у вересні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розраховує на особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у вересні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Ердоган також повідомив, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може відвідати Москву раніше цього терміну, щоб обговорити "зернову угоду", в організації якої Туреччина брала активну участь минулого року.
"Обговорення цього питання віч-на-віч має велике значення, і досягнення результатів у такий спосіб буде набагато точнішим", - сказав він.
14 серпня турецьке видання Milliyet повідомляло, що візит Путіна до Туреччини має відбутися "найближчими днями".