Зеленський провів зустріч з королевою Данії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Копенгагена зустрівся із королевою Маргрете II та членами королівської родини, повідомляє Європейська правда.

Зеленський зазначив, що Київ цінує особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні.

"Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас… Дякуємо данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні. Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу" , – прокоментував Володимир Зеленський.

Together with the President @ZelenskyyUa had an audience with HRH Queen Margrethe II, HRH Crown Prince Frederik and HRH Crown Princess Mary. We are extremely grateful for Denmark's understanding and active position in helping Ukraine to fight for people and life???????????????? pic.twitter.com/VXr5UiMwYM — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) August 21, 2023

Данське видання DR зазначає, що через візит Зеленського королева Маргрете перервала літню відпустку, щоб особисто зустрітися з ним.

Перед цим український президент виступив﻿ у парламенті Данії.