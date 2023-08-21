Зеленський провів зустріч з королевою Данії
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Копенгагена зустрівся із королевою Маргрете II та членами королівської родини, повідомляє Європейська правда.
Зеленський зазначив, що Київ цінує особисту підтримку королівською родиною гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні.
"Заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України й українського народу дуже багато важать для нас… Дякуємо данському народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні. Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу", – прокоментував Володимир Зеленський.
Данське видання DR зазначає, що через візит Зеленського королева Маргрете перервала літню відпустку, щоб особисто зустрітися з ним.
Перед цим український президент виступив у парламенті Данії.