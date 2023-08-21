Кличко: 280 тисяч киян отримають матдопомогу до Дня незалежності

До Дня Незалежності України столиця виплатить за програмою 130 мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям киян, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, допомога буде виплачена соціально-незахищеним киянам, а також - внутрішнім переселенцям, які сьогодні проживають у столиці.

Зокрема, матеріальну допомогу отримають:

люди з інвалідністю I, II та III груп

особи, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями

діти-сироти

Праведники Бабиного Яру

репресовані особи, яких у подальшому реабілітували

учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва з липня по вересень 1941 року

батьки та матері загиблих в мирний час військовослужбовців строкової служби

непрацюючі пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує розміру 2,5 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність.

Всього допомогу отримають 280 тисяч мешканців нашого міста. Розмір виплат становить від 400 до 950 гривень.

Від чого залежить розмір виплат, а також, яким чином їх отримати, Кличко не пояснив.