FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7

Китай підштовхує блок країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) до розширення цього тижня на саміті у Йоганнесбурзі (ПАР), щоб стати повномасштабним конкурентом G7, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Financial Times.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса запросив понад 60 глав держав і урядів на саміт в Йоганнесбурзі, який відбудеться в середу 23 серпня.

На ньому кільком країнам можуть запропонувати приєднатися до блоку БРІКС, повідомили кілька чиновників, знайомих з ходом переговорів.

Але напередодні саміту, як пише видання, Індія вступила у конфлікт з Китаєм. Суперечка відбулася стосовно того, чи має БРІКС бути позаблоковим клубом для захисту економічних інтересів країн, що розвиваються, чи політичною силою, яка відкрито кидає виклик Заходу. Південноафриканські чиновники заявили, що 23 країни зацікавлені у приєднанні.

"Якщо ми розширимо БРІКС, щоб на нього припадала така ж частка світового ВВП, як і на G7, то наш колективний голос у світі стане сильнішим" , - сказав китайський чиновник, який відмовився назвати своє ім'я.

Захід, швидше за все, розглядатиме можливе приєднання Ірану, Білорусі та Венесуели як крок, спрямований на розширення кола союзників Росії та Китаю.

Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія змагаються за те, щоб стати новими членами БРІКС.

У понеділок 21 серпня Сі Цзіньпін вирушить до Йоганнесбурга. Це буде другою міжнародною поїздкою Сі в 2023 році, першою була його поїздка до Росії в березні.

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