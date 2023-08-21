РосЗМІ: Дрон-камікадзе впав на військовий аеродром у РФ, пошкоджено літак

Уранці 21 серпня дрон-камікадзе впав на території аеродрому "Шайковка" в Кіровському районі Калузької області РФ. За попередньою інформацією, пошкоджено літак, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє губернатор регіону Владислав Шапша в Telegram, телеграм-канал "База".

Згідно з повідомленнями, безпілотник впав на території аеродрому в Кіровському районі Калузької області. Назву не повідомляють, проте відомо, що в цьому районі є тільки один аеродром - це "Шайковка".

Як пише "База", за попередньою інформацією, унаслідок падіння зазнав ушкоджень літак, що перебуває на аеродромі та "не використовується".

Губернатор Шапша стверджує, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.

Що передувало: У червні 2022 року російські бомбардувальники Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайковка", запустили ракети по ТЦ "Амстор" у Кременчуку.

Загинули десятки людей.