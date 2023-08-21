СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару по драмтеатру в Чернігові, вже встановлено, що російська армія застосувала по цивільному об’єкту ракетний комплекс "Іскандер", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

З метою об’єктивного та максимально повного розслідування цієї трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Вони збирають відповідну доказову базу, опитують свідків тощо.

СБУ попередньо встановила тип російської ракети, якою ворог вдарив у суботу по цивільній будівлі. Це ракета 9М727 (крилата ракета наземного ракетного комплексу "Іскандер").

Призначено низку експертиз. Розслідування триває.

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