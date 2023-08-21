Посол Росії поскаржився на передачу Україні F-16: у Данії відповіли

Посол Росії у Копенгагені поскаржився на передачу Україні винищувачів F-16, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє TV2.

Російський посол Володимир Барбін поскаржився, що передача Данією 19 винищувачів F-16 Україні нібито веде до ескалації "конфлікту".

Він заявив, що позиція Данії щодо того, що Україна сама має визначати умови світу, "штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви".

На заяву російського дипломата відреагував міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен. Він заявив, що рішення про надання винищувачів не можна розглядати як "ескалацію", оскільки йдеться лише про захист України.

"Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда та вбиває мирних жителів, наважується сказати, що інші ескалують конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми йдемо у свою країну" , - заявив міністр.

Він також додав, що російському послу "має бути соромно".

F-16 для України

Україні необхідні винищувачі для захисту території від ворожих обстрілів та для того, щоб наші військові змогли скласти конкуренцію росіянам у повітрі.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки післязавершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україна отримає ще до Нового року.