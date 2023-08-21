Укренерго: В Україні зафіксовано новий рекорд споживання електроенергії

В Україні в неділю, 20 серпня, зафіксували новий рекорд споживання електроенергії у вихідний день, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У неділю рівень споживання електроенергії був на 0,3% більший за попередній рекордний показник в суботу, 5 серпня.

"Загалом на вихідних споживання було, як і температура, аномально високим: в суботу, 19 серпня, рівень споживання був вище на 5%, ніж у попередню суботу 12 серпня, а вчорашній показник перевищили минулу неділю на 10%" , - додали в компанії.

Українців вкотре закликали заощаджувати ресурс. Для цього% вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі; переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби; вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Нагадуємо:

Заборгованість учасників ринку перед оператором системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" досягла 59 млрд грн. При цьому борги системного оператора перед учасниками ринку становлять 50 млрд грн.