Президент Сербії підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у Греції

Сербський президент Александар Вучич у вівторок, 22 серпня, зустрінеться із Володимиром Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан, повідомляє Європейська правда.

Про це, як пише РТС, Вучич сказав журналістам у понеділок.

Президент Сербії зазначив, що зустрінеться із Зеленським на прохання українського президента.

"У мене буде з ним двостороння зустріч, тому я сяду й поговорю із Зеленським у приватному порядку про все, що відбувалось в останній час щодо Республіки Косово, про визнання й невизнання територіальної цілісності та всі інші питання", – додав він.

Вучич висловив сподівання, що розмова з українським президентом вийде "гарною та відкритою".

Також він анонсував звернення до громадян Сербії, під час якого "відверто розповість про те, що відбувається".

До цього єдиний раз, коли президенти Сербії та України зустрічались разом, був 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.

У понеділок президент України прибув до Греції для участі в саміті щодо Балкан. Повідомляється, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.