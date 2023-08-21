Пригожин з'явився в Африці та записав нове відеозвернення

Засновник російської "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин записав відеозвернення начебто з Африки, де він воює "за справедливість і щастя" африканських народів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє телеграм-канал "Разгрузка Вагнера", який пов'язаний з "ПВК".

У відеозверненні Пригожин зауважив, що температура повітря там, де він перебуває, +50.

"Все як ми любимо. "ПВК Вагнер" проводить РПД (розвідувально-пошукові дії). Робить Росію ще більш великою на всіх континентах, а Африку - ще більш вільною. Справедливість і щастя для африканських народів. Кошмаримо ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів".

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