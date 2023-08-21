Єврокомісар оцінив прогрес України на шляху до членства у ЄС

На сьогоднішній день прогрес України щодо виконання умови для вступу до Європейського союзу вражає, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс, повідомляє LRT.

"Сьогодні прогрес вражає, тому що давайте не будемо забувати, що першочерговим завданням України є, звісно, перемога, припинення війни, повернення своїх територій, і водночас вона успішно проводить реформи" , - заявив він.

Сінкявічюс додав, що ті реформи, які вже були проведені, що стосуються судової системи та свободи ЗМІ, "дуже важливі, майже фундаментальні, як клей, який скріплює ЄС".

Єврокомісар заявив, що подальший прогрес, особливо у сфері корупції та закону про олігархів, - це набагато складніші процеси, які займуть більше часу.

"Єврокомісія обіцяє представити повну комплексну оцінку на початку жовтня, представити оновлені рекомендації Україні, і я не сумніваюся, що, з огляду на те, як зараз діє український уряд, вони постараються реалізувати їх досить швидко" , - заявив Сінкявічюс.

Чиновник додав, що недостатньо просто поставити галочку навпроти ухваленого закону, необхідна його реалізація.

"І Єврокомісія також буде оцінювати виконання цих законів, щоб переконатися, що вони виконані" , - заявив він.

Вступ України до ЄС

Минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед Києвом поставили низку умов, виконання яких є обов'язковим для членства.

Процес вступу включає в себе відповідні переговори між Україною та ЄС. Українська сторона розраховує, що вони розпочнуться вже цього року.

Станом на червень цього року Україна виконала 2 із 7 завдань, які необхідні для початку переговорів.