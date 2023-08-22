Безпілотники знову атакували Москву. У Підмосков'ї є пошкодження

У московському районі Строгіно і місті Красногорськ Московської області вночі 22 серпня прогриміли вибухи, російську столицю знову атакували дрони, повідомляє Українська правда.

Як повідомляє "Astra", у Красногорську після вибуху у будинках повилітали вікна і пошкоджено автомобілі. На асфальті одного з дворів лежать уламки ймовірно БПЛА.

Канал "Shot" стверджує, що над Красногорськом дрон було збито у районі будівлі уряду Московської області.

Вибух також чули жителі московського району Строгіно, пише "Astra". Після вибуху у небі видно дим.

За інформацією російського видання "РИА Новости", у Красногорську пошкоджено фасад і вікна 25-поверхівки та припарковані поруч з будинком автомобілі.

Усі столичні аеропорти закривали на вильоти і прильоти, пише "ТАСС" з посиланням на авіаслужби.

Згодом видання повідомило, що аеропорти "Шереметьєво" і "Домодєдово" почали приймати рейси після тимчасового закриття.