Атака безпілотників на Москву: Міноборони РФ заявило про збиття 4 дронів

Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі 22 серпня під Москвою силами ППО нібито було знищено 2 безпілотники, а ще 2 дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито подавили у Брянській області, повідомляє Українська правда.

"Два БПЛА виявлено засобами ППО і подавлено комплексами РЕБ, зазнали аварії над територією Брянської області. Два БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Московської області" , – йдеться в повідомленні.

У російському Міноборони також заявили, що внаслідок атак безпілотників немає постраждалих.

Про збиття 2 безпілотників під Москвою також повідомив очільник російської столиці.

Собянін стверджує, що один дрон було збито у районі Красногорська, а другий – у районі населеного пункту Часци Одинцовського району.

Російські Telegram-канали повідомляють﻿, що вибухи було чути у московському районі Строгіно і місті Красногорськ Московської області.